Andrea Escalona: "Fue un shock muy fuerte recordar el día que murió Magda"

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Escalona relató el último día que habló con su mamá, Magda Rodríguez, quien falleció el primero de noviembre de 2020. La conductora del programa Hoy mencionó que la productora "tenía un problema de sobrepeso" y que siempre se ponía como propósito "bajar de peso"; indicó que desconocía si su madre tenía alguna enfermedad crónica.

En una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, Andrea Escalona mencionó que Magda Rodríguez murió por complicaciones de salud derivadas de una úlcera que tenía.

"Pues según yo no (estaba enferma), no, Magda siempre se ponía cada año que quería bajar de peso, ella estaba consciente de que tenía un problema de sobrepeso (...) Magda sí lo hacía por vanidad (bajar de peso), pero yo sí creo en una cosa de ser saludable y de moverse, yo lo hacía por salud, por cuidarla". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de andy_escalona (@andy_escalona) "Sabía que también era un tema que lo exponía tanto porque en el fondo le dolía y era algo que no podía controlar, ella que siempre era tan buena para muchas cosas, al final del día no podía llevar a cabo su meta por tragona", mencionó Andrea Escalona.

"Ni sabía que tenía una úlcera", dice Escalona sobre su madre

La conductora mencionó que Magda Rodríguez nunca se quiso pesar y no se le realizó la prueba de covid-19. Relató su última charla y que ella presentía que algo le sucedía a su madre.

"No sé si tenía covid-19 o no. Se le reventó una ulcera, yo ni sabía que tenía una ulcera. De hecho yo me encuentro a mi mamá (...) Yo estuve con ella ese sábado y entre cosa y cosa, me dijo: 'Pues, esta semana sí me he sentido mal', ojo no 'me he sentido mal' de 'me voy a morir' sino de 'estoy cansada', yo le dije: 'mamá'... porque Magda era buena para el chantaje(...) Le dije: 'No te preocupes, saliendo del Tenorio, me vengo contigo a ver series y películas y caldito de pollo'", recordó.

Sin embargo, Escalona no regresó a casa de su mamá, quien le insistió que no fuera porque creía tener covid-19, por lo que esa noche Magda Rodríguez se quedó únicamente en compañía de la persona que le ayuda con la limpieza.

"Me levantó con ella a las 8. Empiezo a hacer mis cosas, empiezo a arreglar, me habla Mónica Noguera (...) Y de repente, le hablo a mi mamá y no me contesta su celular, eran como las 10. Le hablo a la muchacha: 'Oye, Maira, ¿me pasas a mi mamá?' (...) Te lo juro mi guión en la cabeza es: 'si mi mamá le pasa algo, me muero' y mi muchacha: 'señorita, no respira'", contó.

En cuestión de minutos, Andrea Escalona llegó a San Ángel, donde se encuentra la casa que fue de su mamá. Destacó que en Televisa le ayudaron con todos los trámites.