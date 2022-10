Andrea Escalona: Asegura que su madre le ha hecho falta en su embarazo

MÉXICO.- Hace algunos meses Andrea Escalona compartió la noticia de que estaba embarazada en plena transmisión en vivo del programa 'Hoy' a lo que la gente y sus amigos le desearon todas las buenas vibras.

Ahora, a unos meses de su parto, la famosa confesó que le ha hecho demasiada falta la compañía de su madre, Magda Rodríguez, quien falleció a finales del 2020.

“He pensado todo el tiempo en ella, pero en estos días sí he dicho como ‘Híjole, qué contenta estaría Magda con su primer nieto, cómo me hace falta’. Ahorita que estoy viendo donde va a nacer, como va a nacer, necesitaría su consejo o me haría bien tenerla a un lado”, comentó en una entrevista.

También comentó que tiene muchas personas a su lado apoyándola y cuidándola; sin embargo, siente que su si tuviera a su madre con ella estaría más acompañada.

“Al final del día, tengo un gran hombre que me apoya, tengo una tía hermosa que ha sido como mi madre, tengo un papá maravilloso que también me dice ‘Donde sea, vamos a estar allí tu tribu’; entonces me siento muy cuidada y muy querida”, comentó.

Para finalizar comentó que ya se encuentran en busca del hombre del bebé que viene en camino; sin embargo, no hay llegado al nombre final.

