Andrea Bocelli admite que estuvo contagiado de Covid-19

Andrea Bocelli dio a conocer que estuvo contagiado de Covid-19 a inicios del mes de marzo, al igual que su esposa y dos de sus hijos.

El tenor italiano reveló esta información después de ser captado durante su salida del hospital Cisanello de Pisa, al que acudió para donar plasma junto con su esposa.

Tras indicar que fue un paciente prácticamente asintomático, pues solo tuvo algo de fiebre, el artista agregó: “Honestamente, cuando he descubierto que lo tenía, me he lanzado a la piscina porque estaba bien”.

A su vez, el hospital agradeció a través de un comunicado la donación del cantante, ya que su contribución ayudará al estudio “Tsunami”, experimento italiano que valorará la eficacia del plasma inmune de pacientes que han vencido al coronavirus.

Cabe destacar que, a pesar de su convalecencia, el intérprete ha puesto su granito de arena en diversas causas para luchar en contra del Covid-19.