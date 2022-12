André Marín revela que su vida estaba en peligro: ''Estuve 45 días en el hospital''

Ciudad de México.- El periodista André Marín contó el infierno que vivió con su enfermedad, después de haber estado desaparecido por un tiempo en la televisión, ya que estuvo un periodo en hospitales.

Debido a que su apariencia fue la que más evidenció el estado de salud del comunicador, André se tomó un descanso laboral para recuperarse, aunque ahora utilizó su cuenta de Youtube para contar su experiencia.

Les voy a contar en exclusiva lo que pasó este año, donde estuve mucho tiempo en los hospitales. Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vértebras que tengo desviadas y a que me revisaran la operación que me había hecho en enero en el estómago”

Explicó.

Su vida corría peligro

Marín reveló que en su batalla, para encontrar su salud, su vida corrió peligro: ''No es broma cuando les digo que me la pasé todo el año en hospitales y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus de neumonía, por lo cual, estuvo en riesgo mi vida”, añadió.

“Me intubaron, me hicieron gastrostomía, me hicieron absolutamente de todo; estuve 45 días metido en el hospital”, relató Marín, quien confesó que continúa con su recuperación en estos momentos.

Por último, y sin aparecer físicamente, André aprovechó para agradecer de manera emotiva a sus seguidores y amigos, además de reafirmar su promesa de volver a los foros de televisión en el 2023.