Anahí se sincera con sus fans y habla de su enfermedad

Ciudad de México.-Anahí deleitó a sus seguidores brasileños al hacer un regreso durante el último espectáculo de RBD, después de haber sido hospitalizada el 17 de noviembre durante una de las presentaciones de la gira de la banda.

La cantante mexicana utilizó su cuenta de Instagram para expresar su alegría por volver al escenario y agradeció al público por su cálido recibimiento.

Estoy muy contenta, feliz de haber logrado esto, de haber podido dar este espectáculo esta noche en São Paulo, de poder despedirme de esta gente tan hermosa en este país maravilloso que siempre me ha dado tanto amor", declaró.

"Fue importante para mí despedirme de esta manera, de manera hermosa, y que la única imagen que tengan de mi gira aquí en Brasil sea positiva, salir y darlo todo con mis hermanos, el espectáculo, y como siempre he sido, no esas imágenes feas de hace dos días, para ser honesta", enfatizó.

Anahí narra el susto que pasó

Acto seguido, la artista de 40 años explicó: "Pasamos un susto muy grande porque no sabíamos qué tenía; había demasiado dolor. No podía caminar, sentía que me encorvaba cada vez más y no podía enderezarme. Fue horrible y me asusté mucho. Ese es también el problema, cuando te asustas, te paralizas y entras en un estado muy desagradable".

Finalmente, la actriz y cantante aclaró que en este momento está luchando contra su padecimiento. "Los médicos hicieron todo de manera increíble, me dieron el tratamiento directo y ya lo estoy siguiendo. Tengo una infección muy fuerte en los riñones, pero la vamos a combatir", concluyó.

�� Anahi en instastories...Lo lograste Any eres una guerrera y NUNCA te vamos olvidar ��❤ Anahi eu te amo pic.twitter.com/n1DmyEhzTY— Vih ⭐ (@AnahiHQLLT) November 20, 2023

De esta manera, se espera que Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni puedan completar la última parte de su gira, que culminará el próximo 21 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.