Anahí se ríe de su receta de enfrijoladas

Luego de que se viralizara un video en el que Anahí aparece preparando unas enfrijoladas, la actriz respondió con humor a las burlas y memes desatados por su receta.

A través de su cuenta de Twitter, la también cantante confesó que se ha reído mucho con la reacción de los cibernautas sobre el video que compartió, que por cierto, "tenía años", explicó.

"Les tengo q confesar q en medio de todo lo q estamos viviendo y días q han sido muy duros en la vida de todos, me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé".

Anahí ha retuiteado varios comentarios y videos que se mofan de su propio video, en uno de ellos se lee:

"#EnfrijolafasDeAnahiChallenge #EnfrijoladasDeAnahi . Me morí de risa con el video original y estuvo muy cool como lo tomo @Anahi".

#EnfrijolafasDeAnahiChallenge #EnfrijoladasDeAnahi . Me morí de risa con el video original y estuvo muy cool como lo tomo @Anahi pic.twitter.com/mRnp1OXB4a — El Diablo Tun Tun (@Sergecast) April 21, 2020

"Y después de las enfrijoladas de Anahí queda inaugurada la Fase 3", a lo que la actriz respondió: "Quédate en casa o te mando unas enfrijoladas".

Y después de las enfrijoladas de Anahí queda inaugurada la Fase 3. — Sofia Niño de Rivera (@sofffiaaa) April 21, 2020

La esposa del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, desató comentarios y risas de sus fans con un tweet en el que reitera que las reacciones a su video le han alegrado la cuarentena por el coronavirus Covid-19.

"Síganme para mas recetas ...", recomendó.