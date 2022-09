Anahí deja ver a sus hijos vestidos mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Anahí está posicionada como una de las artistas más importantes del medio del espectáculo, sin duda desde su participación en ‘RBD’ logró tener una fama internacional.



Sin embargo fueron algunos años en los que la intérprete de ‘Sálvame’ decidió estar ausente de los reflectores, debido a que en su momento declaró que su trabajo la estaba afectando emocionalemente, fue entonces que contrajo matrimonio con el político Manuel Velasco.



Hay que recordar que la pareja tuvo dos hijos Emiliano y Manuel, a quien ambos “presume” en sus redes sociales donde poco a poco se ha vuelto más activa para mantener contacto con sus seguidores.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram compartió una emotiva grabación con motivo del Día de la Independencia de México, donde sus dos hijos aparecieron vestidos de charros.







Viva México” se puede leer que dice en la publicación.



En la grabación al parecer la actriz les pidió a sus hijos que gritaran “¡Viva Mexico!”, como es de costumbre que lo haga el presidente durante la noche del “grito” y hay que recordar que el padre de los niños es gobernado del estado de Chiapas.



Seguramente los fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariños, en más de una ocasión se ha comentado el fuerte parecido que mantienen ambos niños a la cantante.





Dulce María aclara controversia con Anahi después de su presentación con Karol G





Anahí y Dulce María provocaron emoción y a su vez controversia después de haber llegado a los escenarios hace unos meses, pero las redes de RBD no publicaron en su momento la presentación de Dulce y se llegó a rumorar un distanciamiento con la “ojiverde”:



"No, creo que fue un gran, gran momento lo que sucedió, cuando regresé a los escenarios que fue en los 2000’s Pop Tour, el 10 de julio, después de 4 años de no estar en el escenario fue una cosa impresionante, donde obviamente se sintió la nostalgia que existe en la gente y en una generación de ver a RBD, y al contrario, creo que justo al día siguiente que ella cantó con Karol G, creo que fue más bien un festejo y una doble felicidad para la generación Rebelde”comentó la cantante.