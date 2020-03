Ana de la Reguera estrena serie de comedia inspirada en su vida

Ana de la Reguera destapó su nuevo proyecto para televisión, la serie de comedia Ana, creada, escrita, producida y protagonizada por ella, quien reveló que está inspirada en sus vivencias al tratar de hacer carrera en Hollywood.

“Ana” es una actriz que no encuentra trabajo en Estados Unidos, por lo cual comienza a explorar todas esas otras opciones que nunca ha llegado a ser, en un divertido juego de palabras que incluye ser lesbiAna, mariguAna, anciAna, veracruzAna y otras muchas más facetas que rompen con los estereotipos del rol de la mujer.

Cada episodio cuenta con un número musical con temas de artistas como Rosalía y C. Tangana, Residente, Francisca Valenzuela, Fito Páez, Kany García, Naty Peluso y Ali Gua Gua, hermana de la actriz.

El elenco de Ana está conformado por Tina Romero, quien interpreta a su madre “Nena”, Andrés Almeida es “Check”, Paulina Dávila es “Chock”, Tom Parker es “Chic”, Carlos Miranda interpreta a “Papasito”, Lalo España como el “Manager”, Paly Duval es la “LatinTuber” y el primer actor Salvador Sánchez es “Bellboy”; sorpresivamente Ali Gardoqui y Augusto Gardoqui, la hermana y el padre de Ana de la Reguera en la vida real interpretan a Sis y Guti, sus propios papeles en la serie.

Además de Ana, que será lanzada el 20 de abril en televisión de paga y posteriormente en una plataforma digital, la actriz tiene pendientes los estrenos de tres filmes: Army Of The Dead, El rey de todo el mundo, y la quinta entrega de The Purge, en la que compartirá escena con el también mexicano Tenoch Huerta.