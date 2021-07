Ana Torroja conserva esencia musical de Mecano

Tijuana B.C.- Aunque no hay una necesidad urgente de volver a poner en circulación “la gallina de los huevos de oro”, llámese Mecano, Ana Torroja, su vocalista, celebra que las canciones icónicas de la agrupación siguen tan vivas, como el día de su estreno.

Tengo la suerte de que a Mecano lo vivo cada día, porque en mis conciertos nunca lo he dejado de cantar, o no hay un día en que la gente me recuerde, agradezca, algo que tenga que ver con, eso es un regalo de vida maravilloso

Sostuvo.

En entrevista vía Zoom para Grupo Healy (GH), la cantante madrileña se encontraba en España (ahora vive en México), el pasado 22 de junio, justo en la fecha que se conmemoraron los 40 años del tema “Hoy no me puedo levantar”, uno de los más representativos de la banda junto a Nacho y José María Cano. “Ese número así cuarenta, y quizá cuando sea cincuenta, será de una forma especial por mitad de siglo, pero igual los cuarenta es importante, muchas canciones, no hay muchas canciones que sobrevivan al tiempo y más en estos tiempos”, consideró.

Por ello, dejó en claro, ha aprendido a que hacer buenas canciones pueden perdurar, por ello en este sexto álbum de estudio en solitario que presenta, trató justamente de hacer lo mismo. “Ahora va todo tan rápido y desaparece en seguida, he aprendido de los grandes a hacer canciones que permanezcan y que sobrevivan al tiempo y las tengo en solitario, pero seguimos trabajando en esa línea a pesar de la inmediatez”, puntualizó la intérprete de 61 años.

El nuevo material de Torroja

“Mil razones” es el nuevo material inédito, un álbum que es una especie de regreso al origen, aunque con músicos de la nueva generación. “En menos de una semana ha logrado mucho, el video de ‘Hora y cuarto’ está gustando a mi generación y gente más joven y eso me hace ilusión”, compartió. En este material invitó a Alaska para cantar el último sencillo “Hora y cuarto”, cuyo video termina con un beso de ambas. “La canción es juguetona y nosotras también lo somos, me apetecía hacer algo que tuviera un juego y también jugar con el espacio-tiempo”, detalló. La rola habla de dos personas que no quieren admitir que hay un sentimiento mutuo, hasta que empieza a cristalizarse todo.

Al detalle

Cantante: Ana Torroja

Edad: 61 años

Sencillo: “Hora y cuarto” al lado de Alaska

Disco: Mil Razones

Sello: Seitrack

¡Por fin juntas!

Viejas conocidas desde los años 80, Ana Torroja y Alaska habían coincidido en conciertos, premiaciones, bohemias con amigos y hasta comidas con familiares, pero nunca ante el micrófono para cantar juntas. Y ya se les hizo. Hoy están de plácemes por el estreno de “Hora y cuarto”, sencillo de Torroja que pertenece a su disco “Mil razones”, que esta disponible a partir del 2 de julio.