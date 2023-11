Ana Shedid pide escuchar ambas partes tras declaraciones de Aracely Arámbula contra LuisMi

Ciudad de México.- Ana Shedid, quien dice ser amiga de Luis Miguel, salió a defender al cantante, señalando que su relación con Paloma Cuevas lo ha beneficiado.

En su llegada a un evento en la Ciudad de México, la artista plástica se dijo feliz por ver al cantante en una buena etapa de su vida.

Es un tipazo, es muy buen amigo mío, me encanta ver cómo repuntó, que está enamorado, y el amor te hace todo, ¿estamos de acuerdo?, le dio mucha vida”

Expresó Shedid ante las primeras preguntas sobre LusiMi.

Buenas palabras

Y platicando de la vida sentimental del artista, Ana solo tuvo buenas palabras para Paloma Cuevas, actual pareja del “Sol de México”.

“El amor te cambia todo, el amor te regresa a la vida, es tu motivación número uno, él la tiene y con una buena mujer, porque se ve que ella lo está levantando, entonces depende mucho de ella también”, enunció.

Pero al hablar de Aracely Arámbula y sus comentarios contra el padre de sus hijos Miguel y Daniel, acusándolo de no brindar la manutención para los adolescentes y de no convivir con ellos, la artista plástica explicó:

“Creo que en toda relación hay que oír las dos partes, hay un porqué de los dos, entonces meterte en lo que pasa en cuatro paredes, yo creo que ninguno tenemos derecho de juzgar absolutamente nada. “(A la actriz) nada más la conocí en el bautizo de Miguelito, del primero, pero nada más de hola y adiós”.

Nuevo romance

Sobre las declaraciones de “La Chule” con respecto al nuevo romance de Luis Miguel, en el sentido que no estaba de acuerdo porque era la mujer de su compadre, Ana replicó:

“Es una historia fuerte, porque aparte es la esposa de su mejor amigo, pero al final de cuentas no sabes qué pasó, si pasaron años, si el amigo le dijo ‘oye a mí no me importa, llégale, no se sabe. Yo creo que más bien antes de juzgar hay ver la felicidad que tienen los dos, que creo que no le están haciendo daño a nadie, al contrario, y pues a festejarlo nada más”.

Tras confesar que su amistad con Luis Miguel data desde la época en que sus padres eran vecinos de Luisito Rey en Acapulco, Shedid externó su regocijo al saber que el intérprete de “Suave” estuvo presente en la boda de su primogénita Michelle Salas.

“Preciosa la boda y ella se veía espectacular. Realmente (vi) fotos de la entrada, porque fueron mis amigas, yo no fui, yo no pude asistir, pero sí fue, sí la entregó, si estuvo con ella, sí conviven, o sea, ¡qué bonito!, ¿no?, muy cercano con ella… y qué padre que tu papá te entregue”, aseveró.