Ana Martín ya se puso la segunda dosis de la vacuna contra el Covid

Luego de que el pasado 16 de febrero Ana Martín se aplicara la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, fue el 13 de abril cuando la llamaron para que terminara el proceso. A sus 74 años la primera actriz aseguró que aunque no ha tenido ninguna reacción fuerte, en esta ocasión, a diferencia de la primera vez, sí sintió algunas consecuencias.

"Ahora sí como que se me hizo un poco más fuerte, si la sentí más, fue la semana pasada que me tocó y me desguanzó, me sentí cansada", contó Martín. "No me dio ninguna reacción de dolor de cabeza ni esas cosas raras, pero sí me sentí cansada y con mucho sueño, pero nada más", agregó.

Hace un par de días Martín comenzó las grabaciones de "La desalmada", la nueva telenovela del productor José Alberto Castro, donde comparte créditos con actores como Livia Brito, José Ron y Marjorie de Sousa. Aunque asegura que se siente protegida, prefiere no bajar la guardia.

"Que me haya vacunado no quiere decir que ya la libré, no, es un paliativo más, es una ayuda más pero de que me puede dar o puedo ser asintomática, eso puede ser, entonces yo tengo que cuidar al de enfrente, a mi vecino, a mis compañeros con los que trabajo y lo estamos haciendo; ahorita que llegué al primer día de llamado, entré al camper y llegaron las maquillistas y las rocié hasta que las mojé a las dos, pero tenía que desinfectarlas", dijo la actriz entre risas.