Ana Martin no se arrepiente de haber llegado al altar ni de tener hijos, pero acepta que se ha sentido sola

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Martin reveló que en algún momento de su vida se ha sentido sola, pero no se arrepiente de haberse casado ni de tener hijos.

Este sábado, Ana Martin nuevamente ha dado de qué hablar tras realizar una revelación más sobre su vida personal, dejando en claro a los seguidores que la critican que nunca llegó al matrimonio, que no es necesario tener al lado a un hombre para ser feliz.

He pagado el precio de estar sola, siento melancolía por la gente que quise, pero nunca me arrepentiré de no haberme casado ni de tener hijos”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter.