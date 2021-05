Ana María Orozco felicita a niña sonorense que hizo su fiesta de “Yo soy Betty, la Fea”

HERMOSILLO.- Karol Fernanda es una gran fanática de “Yo soy Betty, la Fea”, tanto, que hizo su fiesta de cumpleaños número 9 con temática de la famosa telenovela colombiana en Hermosillo, Sonora.

Orgullosa, posó junto con su piñata de “Beatriz Pinzón” y un pastel con sus personajes favoritos, como “Don Armando” y la propia “Betty”.

Irazema Gallardo decidió cumplir la petición de su sobrina, y buscó a Ana María Orozco, protagonista de la telenovela, para mostrarle cuánto la admiraba su sobrina.

Para eso, publicó un video de la fiesta y etiquetó a la actriz, haciéndole saber lo mucho que Karol Fernanda la quería.

“@Orozcoanaok mi sobrina aquí en México, Karol Fernanda, me pidió de favor que te mandara este video, ya que se inspiró en #bettylafea para hacer su fiesta de cumpleaños #9. El video te lo hizo a ti”, escribió Irazema en Twitter.

La gran sorpresa de todos es Ana María Orozco sí contestó el mensaje, y le deseó un feliz cumpleaños a su pequeña fan.

“¡Ay! ¡Qué amor! Feliz cumpleaños, hermosa Karol”, tuiteó la actriz.

KAROL FERNANDA ESTÁ MUY FELIZ

En entrevista telefónica con EL IMPARCIAL, Irazema dijo que su sobrina sigue en shock por la gran sorpresa que recibió de Ana María Orozco.

Fui a casa de mi hermano (es hija de mi hermano) y no le quise hablar por teléfono, se lo quería enseñar en persona. Entonces, le mostré la publicación en Twitter y se quedó en shock. No se la creía y ahorita está vuelta loca, no puede creer que le contestaron”, contó Irazema.