Ana María Alvarado rompe en llanto en pleno programa

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2020 no ha sido un año fácil para Ana María Alvarado, motivo por el cual ha roto en llanto en pleno programa “Sale el Sol”.

La primera vez fue cuando reveló que tiene un tumor cerebral, razón por la cual padece de ataques.

Y después, hace unas semanas, cuando la hospitalizaron por Covid-19. Al contar su experiencia en una transmisión desde el nosocomio, la conductora no pudo contener las lágrimas.

Ahora, la famosa volvió a derramar lágrimas, pero a diferencia de las últimas dos veces, ahora fue de alegría.

Este viernes, la famosa celebró 52 años de vida, y como una bonita sorpresa, su hijo Alejandro apareció en el foro junto con Paulina Mercado, Mimi, Talina Fernández y Mauricio Mancera, para darle un pastel de cumpleaños.

“No soy tan bueno diciendo palabras, me dijeron ayer que planeara unas y no es lo mío pero espero mi presencia te ayude", dijo Alejandro a su madre.

Este gesto tan noble de parte de su hijo y sus amigos hicieron que Ana María se conmoviera hasta las lágrimas.

Ya no me hagan llorar porque será el año de la llorona. Ya no quiero llorar porque he llorado mucho. Ya me acabé las lágrimas de todo el año”, comentó Ana María.