VIDEO: Ana María Alvarado arremete contra Raquel Bigorra

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Ana María Alvarado reveló que fue despedida del programa en el que trabajaba por culpa de Raquel Bigorra.

“Yo me la llevaba muy bien con ella. Simplemente ella habló muy mal de mí y eso es todo (...) cuando yo siempre me porté muy bien con ella. Y ella influyó un poco para que a mí me despidieran del programa en el que estaba, pero no pasa nada”, dijo la conductora en el programa Sale el Sol.

Aunque Alvarado no precisó el nombre del programa, cabe recordar que trabajó por varios años en el programa de TV Azteca Venga la Alegría.



Ana María también acusó a la cubana de haber sido la culpable del despido de un reportero y de una manicurista.



“A ella un día se le ocurrió decir: ‘¡Qué venga la manicurista!’; no pudo ir porque estaba atendiendo a otra persona y entonces hizo que la corrieran”, dijo.