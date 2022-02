Ana Layevska se pronuncia sobre el ataque de Rusia a Ucrania: "Me duele el alma"

MÉXICO.- A pocos días de que Rusia invadiera a Ucrania, muchos famosos se han posicionado en relación con el conflicto político de los países europeos. Una de ellas fue Ana Layevska, quien nació en lo que ahora es la capital de Ucrania en 1982. la actriz se manifestó preocupada por sus familiares, amigos y todas las personas que viven en el país.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz hizo dos publicaciones pronunciándose sobre la situación. Una de ellas fue una serie de fotografías de su infancia en Kiev, las cuales acompañó de un mensaje de apoyo a sus compatriotas.

"Nací en la Unión Soviética, en un lugar donde no había fronteras ni divisiones. Hoy vivo en México pero me duele el alma ver los conflictos donde viven mi familia y mis amigos. Pido respeto, amor y oraciones por todos los inocentes que se encuentran en la zona de conflicto. Esperemos que la paz vuelva pronto. Los abrazo con el corazón".

En otra fotografía más reciente, escribió: "Me cuesta… me duele mucho. Me duele el mundo… ruego por La Paz". En la imagen que acompaña el texto aparece ella en blanco y negro con una expresión de preocupación. Tanto sus amigos del medio como sus seguidores le desearon fuerza y bienestar.

"Estamos con Ucrania, saludos desde Brasil", "Nunca es bueno un conflicto en el mundo roguemos por la paz", "Duele mucho ver noticias así", "Tengamos fe, todo va estar bien", "Te amo y te abrazo" y "Ánimo, Ana, estamos contigo" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la actriz.

De Ucrania a México

Layevska dejó Ucrania, en ese entonces parte de la Unión Soviética, a la edad de nueve años para llegar a México, donde formó una exitosa carrera en la televisión. La actriz ha formado parte de importantes telenovelas como Las dos caras de Ana, La Madrastra y Primer amor... a mil x hora.

La actriz ha destacado por su talento actoral además de otras habilidades. Sabe tocar violín, guitarra y piano y habla tres idiomas: español, ruso e inglés. En 2013 empezó una relación con el empresario Rodrigo Moreira y se casó con él en 2014. ambos tienen una hija llamada Masha y un hijo llamado Santiago.