Ana Gabriel advierte que no aceptará regalos ni dará fotos a sus fans durante conciertos

MÉXICO.- La cantante mexicana Ana Gabriel sorprendió a sus fans cuando dio a conocer que en su próxima gira no tendrá acercamiento con el público y tampoco recibirá obsequios.

Advirtió a sus admiradores que “no gasten su dinero” en regalos que pudieran llevarle a sus presentaciones y que le eviten “la pena” de negarles una fotografía.

Este próximo 7 de septiembre dará inicio a una serie de presentaciones por Latinoamérica y fue donde dejo en claro que no aceptara ningún tipo de muestra de cariño de sus fans.

“Me han escrito, me han preguntado, que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo, quiero decirles que por esta ocasión, no compren nada, no voy a recibir nada”, señaló la intérprete de ‘Simplemente amigos’

El video venía con una descripción que decía: "Con mucho agradecimiento les pido comprensión por no poder aceptar sus regalos en esta Gira por LATAM, no soy Yo, es el compromiso adquirido, LQM".

Ana Gabriel señaló en el breve video en Instagram que tiene que cuidarse de los contagios del covid-19.

Esto con el objetivo de cumplir con las fechas programadas, pues, explicó que más allá de una decisión propia solo está siguiendo con las normas estipuladas en ‘World Tour’ 2022.

Sus fans no tardaron en reaccionar ante tales declaraciones y se mostraron leales y brindándole entero apoyo. "Me duele mucho, pero lo entiendo, te amamos" fueron la mayoría de los mensajes que se leen.