Ana Elisa, participante de Enamorándonos se opera el busto

CIUDAD DE MÉXICO.-"De esta agua nunca beberé", es la frase que aplica para Ana Elisa, participante del programa Enamorándos.



La joven siempre criticó a quienes se sometían a cirugías para lucir mejor, pero actualmente ya lleva dos, primero fue la nariz y ahora aumentó su 'pechonalidad' de una talla 32 a 34 C.



¿Porqué decidí operarme? Me han hecho esta pregunta en varios mensajes y quiero responderles", escribió en su cuenta de Instagram.



"Me operé porque así lo quise y sabía que mi cuerpo iba a tener una mejora. Tenía mucho miedo, pero al final los que me guiaron y me llevaron de la mano, a parte de mi familia, fue una clínica @cirusthetic que agradezco infinitamente sus atenciones".

La joven, de 23 años, aún está en recuperación, pero trata de hacer su vida lo más normal posible, incluso ya se incorporó al set del programa de Enamorándonos.



A través de su cuenta en Instagram, algunos de sus seguidores le externaron su cariño, aunque hay otros que la preferían al natural.



"Como quien dice a lo hecho!!!!! Pechos!!!!! De e.....lisa, no te quedó nada, te ves exquisita", escribió auoe210866.



"Y te faltó agregar, y porque no me costó nada la cirugía", posteó rikygrdz.