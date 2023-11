Ana Claudia Talancón habla sobre la infidelidad y las propuestas más atrevidas que ha recibido

Ciudad de México.- Ana Claudia Talancón habló con la prensa sobre su vida privada, después de que pospusiera su boda el año pasado con Alejandro Lopart a tan solo tres meses de haber anunciado su compromiso.

Durante la presentación de ‘’Se llamaba Pedro Infante'' la actriz expresó su postura sobre la relación que María Luisa León tuvo con Infante, remarcando que ella no hubiera permitido varias cosas que el personaje que interpreta sí aceptó.

¿Un hombre tan mujeriego?… no hombre, yo lo hubiera mandado a volar 18 mil años antes… No creo que sea de las peores cosas una infidelidad, pero no 200, es que no nada más fue una en este caso”