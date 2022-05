Ana Claudia Talancón expresó que desea adoptar un bebé y da detalles al respecto

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de las madres suele ser un día emotivo para muchas mujeres que se encuentran en situaciones diferentes. Por una parte están las madres que se sienten enternecidas por el amor recibido por sus hijos e hijas, pero en nuestro país existen también muchos casos de madres que pasaron el 10 de mayo sufriendo por sus hijos e hijas que ya no están o que están desaparecidos. De igual manera está el dolor de algunas mujeres que desean ser madres y no han tenido la oportunidad.

Ana Claudia Talancón habló acerca de cómo actualmente atraviesa una etapa muy personal para ella que la hace enfrentarse a muchas emociones, a causa de cómo toda su familia ha demostrado mucho apoyo y le ha deseado felicitaciones desde que dio a conocer la noticia de que tenía la intención de adoptar un bebé.

Me encuentro llena de amor absolutamente en este momento, realizada profesionalmente. Debe faltar mucho, pero si me muriera hoy me iría tranquila con lo que ya he hecho. Y justamente ser madre es lo que me falta por hacer en la vida y algo que deseo mucho. Lo más bonito de todo es que cuando hablé de mi interés de adoptar, la gente se me acercó y me contó de las opciones que hay y se me han abierto muchas opciones cuando en un principio pensé solo había una", dijo la actriz en una entrevista con “Clase” de EL UNIVERSAL.

Un deseo que ha echado raíces

Me ha tocado ser la mamá de muchos y ahí he descubierto mis ganas de ser madre. Ser madre no lo pospuse por mi carrera, lo busqué desde antes y simplemente no se ha dado, pero me he dado cuenta que los tiempos de la vida son perfectos y por algo no se había dado que me convirtiera en madre, a la mejor es justo porque esto me estaba esperando", agregó.

La actriz comentó que dará la noticia sobre la adopción del bebé cuando ya todo se haya cerrado y confía que concluya este año. Debido a que tiene que estar viajando a diversos países o ciudades para filmar, comentó que su bebé será viajero porque lo llevará a todos lados, pero cuando sea el momento adecuado, le piensa preguntar si desea estar en un lugar más estable o continuar viajando a su lado.

Mucho amor y preparación de por medio

Decidí adoptar, me inspira el amor y la forma en la que veo que hay muchos niños en México sin padres y que fueron abandonados, o de papás que no los pueden cuidar en ese momento. Hay que tomar conciencia y ayudarnos como raza y enseñarle a un chiquitín la forma de amar la vida y formar un buen ser humano. Para mi está validado el proceso de adopción porque se tiene que saber en manos de quién están dejando la vida de un ser y que se sepa quiénes serán los papás del bebé, deseo que sea un bebé recién nacido y mexicano, así lo consideré desde hace años cuando comencé con esta intención".

Además, Ana Claudia reveló que se ha preparado muy bien para recibir a su bebé y contó que le ha grabado todo.

Le he grabado y escrito de todo al bebé que espero llegue a mi vida, desde que inicié los tratamientos in vitro. Tengo muchas cosas, desde cómo lo he llamado y que pasé por muchos procedimientos en los que estuve sola en el interior de hospitales. Tengo muchos videos que son una larga historia que a lo mejor algún día le enseñaré", dijo.

¿Posibilidad de reanudar su compromiso?

Aunque habló acerca de que su noviazgo con el arquitecto Alejandro Lopart ya terminó, la actriz no quiso abordar el tema, pero consideró que en caso de que continuaran con su romance, él sí estaría de acuerdo con su idea de la adopción.

Sobre la posibilidad de que le regrese el anillo de compromiso, respondió a manera de broma que mejor hablaría de las películas y series que tiene por estrenar: "Hay que valorar todo en su momento, mejor otro día lo contaré", agregó riendo.

Otros de sus proyectos a futuro

Ana Claudia Talancón terminó el rodaje de la película "Confesiones", en la que también participan Claudia Ramírez, Emilio Treviño y dirige Carlos Carrera, con quien trabajó en el filme "El Crimen del padre Amaro", que está cumpliendo 20 años.

La actriz adelantó que tiene varios proyectos por estrenar, entre ellos "Cuando duerme Conmigo", "Misión Peligrosa", "El Refugio" y "El Galán".

También te puede interesar: Sylvia Pasquel explota contra quienes critican el regreso de Silvia Pinal al teatro.