Ana Brenda comparte imagen con su nuevo novio

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Brenda hace un tiempo declaró que haber vivido su ruptura amorosa con su ex pareja Ivan Sánchez, fue una de las situaciones más difíciles de su vida, pero al parecer todo ha quedado en el pasado o eso suele decir en su publicación más reciente.

Fue por medio de su cuenta de Instagram la actriz compartió una imagen en la que se le puede ver muy enamorada y abrazada Zacarpias Melhem, con quien desde hace unos meses ha sido relacionada.

Y es que al parecer el hombre que robó el corazón de la artista, es su cumpleaños y como muestra de amor, Ana Brenda quiso dedicarle algunas palabras, algo que sorprendió a sus fanáticos

Feliz cumpleaños al rey , al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos , el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada) Te amo my rock Happy birthday" escribió la actriz.