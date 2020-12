Ana Brenda Contreras sorprende a sus seguidores con este video

EU.- Ana Brenda ha sido reconocida por su trabajo en la actuación pero también por el buen gusto que tiene en moda y belleza, tan es así que la actriz incluso abrió su propio canal de YouTube donde comparte algunos consejos a todos sus seguidores.

Hace unas horas la artista compartió un video en su cuenta de Instagram donde muestra su nuevo corte de cabello, con algunas capas de por medio que le da un poco más de volumen.

""Great you’re ready for nothing “ me dice pos ya estoy lista pa mi cumple y no hacer nada" escribió la actriz.