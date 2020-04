Ana Brenda Contreras pide a Julián Gil que sea el padre de su hijo

Para nadie es un secreto que Julián Gil y Ana Brenda Contreras han forjado una entrañable amistad, y luego de toda la controversia que vivieron los actores tras sus rupturas amorosas con Marjorie de Sousa e Iván Sánchez, respectivamente, ahora los protagonistas de Por amar sin ley se encuentran más unidos que nunca.

Por tal motivo, Ana Brenda fungió como la primera invitada del show en vivo titulado ‘Ok! Me quedo en casa’, que Julián Gil produce y conduce con la finalidad de entrevistar a diversas celebridades.

Sin embargo, Julián nunca imaginó que luego de preguntarle a Ana Brenda sobre sus intenciones de casarse o tener hijos, la actriz le volteara la tortilla y lo cuestionara a él, e incluso le pidiera ser el padre de su hijo si no encontraba pareja para tenerlo.

Luego de que Gil explicara que a pesar de haber sido padre en 3 ocasiones aún no se ha operado debido a su esperanza de encontrar una pareja con la que pueda compartir su vida y si es su deseo tener un hijo, Ana Brenda dijo: “Y si yo no encuentro, tú vas a tener que echarme la mano eh… así que no cierres la fábrica”.

Julián quedó sorprendido con estas declaraciones, y tras una pausa, respondió: “O sea, qué estás diciendo, que tú te harías esa cuestión de la inseminación artificial”. A lo que Contreras replicó: “pues no sé”.

Posteriormente, el argentino comentó: “Mira, yo puedo ir y congelo unos óvulos, masturbarme, los congelo y ahí cualquier cosa”, a lo que la mexicana corrigió: “Los óvulos son de la mujer, pero todo bien”. Y Julián agregó: “ah, el espermatozoide, acuérdate que a mi se cruzan los cables, tú me conoces”.

Por último, la protagonista de telenovelas explicó: “No sé, desconozco el tema obviamente, pero si me encantaría tener hijos desde hace mucho me hubiera encantando, pero a veces las preguntas son un poquito indiscretas porque qué sabe la gente, a lo mejor no se ha dado, o no has estado con la persona con la que tenía que ser, no sé, trabajo, mil cosas. Yo creo que sí es algo que me gustaría hacer, casarme no sé, no nada más es cosa mía, si fuera de casarme yo sola me caso, pero pues ocupo a otra persona”.