Ana Bárbara toma las críticas y burlas de quienes vengan

"Yo realmente lo tomo exactamente de quien viene", le dice Ana Bárbara a todos los que la critican. Considera que, por ser una figura pública, a veces sólo buscan un error en lo que hace para armar un escándalo público.



"Si viene de alguien con sentido común, de alguien que me quiere, que me conoce, pues sí me dolería mucho. Pero como de repente lo hacen porque se fijan en lo más vulnerable, la parte que haya que criticar. Lo tomo así, de quien viene. Realmente no me afecta, al contrario si nos ponemos a revisar el himno con todos los que critican. Nadie sabe 'ni de qué va la película', entonces por eso digo que lo tomo de quien viene", dijo la cantante en entrevista con EL UNIVERSAL.



El último escándalo que vivió fue el de hace una semana, cuando, en el marco del partido de la NFL entre los Jefes de Kansas City y Los Cargadores de Los Ángeles en el Estadio Azteca, la cantante se equivocó al entonar el Himno Nacional, por lo que ameritó burlas y críticas en redes sociales.



Y aunque la intérprete se disculpó públicamente por medio de un video en Instagram, los ataques en redes sociales continuaron. Su error fue al pronunciar "tus sienes de olivo", cuando lo correcto es, de acuerdo con la composición de Francisco González Bocanegra, "tus sienes de oliva".



La cantante de "Bandido" indica que toma con buen humor las cosas que le dicen, pero sí considera que el ciberacoso es realmente un tema delicado. Sostiene que ella se puede reír de su situación, pero hay personas que ponen en peligro su vida por recibir ataques similares en el ciberespacio.



"Esto sí es muy delicado. Yo me río de las cosas que me pasan, pero sí digo: '¡Ay, Dios mío!', pero si hay vidas que están realmente en peligro en cuanto a la psicología, en cuanto al desenvolvimiento emocional, de repente afecta una crítica o unos ataques cibernéticos.

Entonces yo me doy por bien servida de que no sea tan grave lo que a mí me pasa, porque realmente he visto muchas cosas terribles. A veces me da mucho sentimiento, coraje y luego digo, '¡Dios mío, ahora la libré hoy!', y más que tengo hijos y que están en el ojo del huracán. Siempre digo: '¡Ay, Dios, ojalá nos agarren confesados!', y ahora más para mis ataques cibernéticos (risas)", comentó.



Los errores son parte de la vida, así lo considera "La Reina Grupera" que, a pesar de las situaciones difíciles que se le presentan, sabe cómo sobreponerse y seguir adelante.



"Siempre tengo una solución para cada problema. Tengo rollos, pero los sobrellevo y aquí estoy. No hay una felicidad que les quisiera compartir más que estoy viva, estoy respirando, estoy con mis hijos y hay otras situaciones que no me gustaría estar pasando, pero suceden porque así es la vida", expresó.



"Soy una guerrera incansable. Los que ya me conocen saben que he pasado por pruebas dificilísimas, (como) un matrimonio complicado, desde para casarme, divorciarme y todo, pero yo sigo adelante, sonrío a la vida y como decía José José: 'Hoy quiero saborear mi dolor'. Entonces a veces, aunque no estés del todo bien, pues agradezco, pero que digas tú que ahorita quiero echarme una maroma de felicidad pues no, pero sí estoy bien", abundó.



La cantante se presentará el próximo 1 de diciembre en el Teatro Metropólitan. "Estoy muy contenta, emocionada, porque ya son tres grandes eventos que marcan la pauta de mi regreso con mi espectáculo en México y me llena el alma y el corazón. Es mi tercera presentación en el Metropólitan, realmente estoy muy contenta", finalizó.