 Ana Bárbara te enseña a cortar nopales

MÉXICO.- Ana Bárbara en estos últimos días ha estado muy activa en sus redes sociales, y ha ido compartiendo momentos más personales, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

La cantante hace un par de horas publicó un video en el que se puede ver que se baja de un vehículo para cortar nopales, mientras que su compañera va guiándola para que no se equivoque.

Se dice que lo que bien se aprende nunca se olvida” Estos momentos, me oxigenan, me nutren me llenan de vida!" agregó la cante.