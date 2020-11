Ana Bárbara “se coló” en una boda, en Cancún, y sorprendió a los novios y sus invitados

CANCÚN, Quintan Roo.- Mientras caminaba por la playa de Cancún, la cantante Ana Bárbara y su hermano ingresaron a una boda sin ser invitados, luego de descubrir que sus invitados bailaban uno de sus más grandes éxitos.

Fue a través del portal de Chisme No Like que se replicó la historia de Instagram de la cantante en donde se le ve my contenta al haber hecho felices a los novios y sus invitados en una boda en la playa.

En la publicación se muestra cómo es que la cantante camina de noche con su hermano y otros acompañantes, cuando se percatan que a lo lejos hay una fiesta, y su hermano le dice que vayan a la fiesta, pero Ana Bárbara dice que no porque no fueron invitados.

Momentos después la intérprete cambió de parecer al escuchar que los asistentes de la fiesta, que resultó una boda, bailaban su éxito “Bandido”, por lo que de inmediato la cantante solicitó un micrófono y se puso a entonar su melodía.

Al principio la gente no entendía lo que pasaba y seguían bailando, pero posteriormente la novia se dio cuenta de que la que cantaba era la propia Ana Bárbara y corrió hacia donde ella estaba, quien trataba de animar la fiesta.

Emocionada por lo sucedido, la novia comenzó a llorar después de que cantó con la artista, quien también cantó “Te busqué” y felicitó a los novios por su matrimonio.