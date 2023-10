Ana Bárbara muestra relación entre su pareja y sus hijos tras señalamiento de José Emilio Levy

Ciudad de México.- Ana Bárbara sigue defendiendo a su su pareja Ángel Muñoz, después de que José Emilio Fernández Levy lo señalara de maltrato hacia sus hermanos menores.

El joven dijo que Muñoz puso una cámara en la habitación de su medio hermano para mantenerlo vigilado, y que supuestamente le gritaba todo el tiempo.

Me di cuenta de cómo Ángel trataba a mis hermanos, no me parecía nada. No solo a Chema, también a Emiliano, a Jerónimo sí lo trataba medio mal, pero no tanto porque es el más chiquito, al que más cuidó… Los trataba horrible”