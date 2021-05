Ana Bárbara llora por mensaje de José Emilio, hijo de Mariana Levy

CIUDAD DE MÉXICO. – La cantante mexicana, Ana Bárbara, rompió en llanto luego de recibir un conmovedor mensaje de José Emilio, hijo de Mariana Levy, quien siempre la ha considerado como su madre, pues luego del fallecimiento de la actriz en 2005, la cantante se casó con su viudo, José María Fernández “El Pirru”, y por consiguiente, quedó al cuidado de sus hijos.



José Emilio, quien constantemente profesa el amor por su “madre”, publicó un tierno mensaje en redes sociales dedicado a la actriz por el 10 de mayo, donde le agradeció por haber cuidado de él y sus hermanas desde que eran pequeños.

En un video compartido por la cantante, la familia lee un mensaje que le envió el joven por el Día de las Madres, causando un momento conmovedor para Ana Bárbara y sus hijos, quienes, en un momento, comenzaron a llorar.



Primero que nada, gracias por ser mi mamá, gracias por llegar a tapar ese vacío que teníamos cuando éramos niños y por seguir haciéndolo. Gracias por siempre partirte la… para poder sacarnos adelante, por ayudarnos, por venir a vernos”, leyó Jerónimo, hijo menor de la cantante.

Una verdadera madre



En el mensaje, José Emilio expresó, además, lo agradecido que estaba con la vida por haber puesto a la cantante en su camino, asegurando que él siempre la vería como “su mamá”, “tal vez no me pariste, no estuve nueve meses en tu vientre, pero eso no es lo que hace a una madre, una madre es la que se desvive día a día por los hijos como tú lo has hecho”, agregó el joven.



El hijo de Mariana Levy continuó comentando que una mamá es quien siempre está ahí para brindar su apoyo, escuchar y regañar, concluyendo el mensaje con un agradecimiento a la cantante por siempre estar al pendiente de sus hermanas: “La mejor consejera, mejor amiga, compañera, pero, sobre todo, la mejor mamá. Gracias por haber llegado a mi vida y no haberte ido, y, sobre todo, gracias por querer quedarte más tiempo en ella para vernos crecer”, finalizó la dedicatoria.



Ana Bárbara, conmovida por el video, escribió en un fragmento lo agradecida que estaba por el mensaje: “Mi gordo es el más sensible del mundo. Gracias por este bello regalo. Están de acuerdo que una mamá es también para llamar la atención”, expresó la cantante.