Ana Bárbara explica cómo trata con los celos de su pareja

Ciudad de México.- La relación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz cada día se fortalece más, aunque esto no ha impedido que su pareja sienta celos.

Pese a que siempre se ha manifestado que Muñoz le apoya en su profesión, esta vez Ana expresó que algunos compañeros del medio le han generado inseguridad a su pareja.

Ha habido como de ‘oye, aquí te saludaron un poquito efusivos, te agarraron muy de lo flaquillo’, puede ser que sí, sí pasa, pero ya lo aclaras, y cuando hay una relación madura y sana, también se entiende que los artistas somos muy eufóricos y muy sensibles al arte, a la música, a la guitarra, a la composición, es bonito, pero siempre que la línea sea de respeto”

Expresó Ana durante su más reciente encuentro con la prensa.

Relación estable

De la misma manera, la cantante aseguró que su relación se ha vuelto más estable con el tiempo, y por ahora su prometido no le ha hecho padecer inseguridades en este sentido.

“Yo creo que cuando hay una relación madura, y una relación sólida, eso no pasa. ¿Tú crees que con este cuerpo voy a ser celosa?, no, no es cierto, no mira, honestamente si me diera motivos sí, pero no me ha dado un motivo, estamos bien. Yo creo que ya no estoy para jugar a la comidita, ya estoy grandecita, ya entiendo la vida”, declaró.

Fue en 2018 cuando Ana Bárbara contó que conoció a Ángel Muñoz en uno de sus ingresos a los Estados Unidos, ya que él es agente aduanal, y dos años después, en 2020, anunció su compromiso matrimonial.

En una reciente entrevista confesó que los planes de boda continúan y espera que sea el próximo año cuando cumpla su sueño de llegar al altar vestida de blanco.