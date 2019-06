Ana Bárbara estará eternamente agradecida con Edith González, por haberla apoyado en uno de los momentos más difíciles de su vida, quien aun sin conocerla, ni llevar una relación cercana, le hizo una llamada telefónica que le cambió la forma de ver las cosas y así poder salir adelante.



"Yo le agradezco a esa alma buena que tuvo para hacerme conectar con lo más bonito de mi vida que yo estaba viviendo en ese momento de amor y terror al mismo tiempo, entonces le agradezco mucho la llamada, yo me tranquilice mucho, estaba embarazada de mi hijo José María...", comentó la cantante.

Ana Bárbara se encontraba en Cuernavaca, Morelos, atravesando una situación polémica tras haberse casado con José María Fernández "El Pirru", con quien inició una relación al poco tiempo de que su esposa Mariana Levi falleciera a causa de un infarto.

"Estaba yo en Cuernavaca recién casada, pero con muchas cosas de afuera que lastimaron mi vida, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, porque no sabía cómo manejarlo y me afectaron de todas las formas, entonces un día suena el teléfono y me dijeron que era la señora Edith González y midiendo los tiempos, tenemos un hijo de la misma edad...", indicó.

"Me imagino, sin saberlo, por qué ella tomó la decisión de hacerme una llamada y decirme, 'lucha por tu vida, échale ganas, si es tu sueño de amor estás en lo correcto', yo no la conocía realmente, no pude hacerlo y me siento triste porque fue la mejor manera en que la pude haber conocido, alguien con la fuerza y el nivel espiritual de ella y que me diga estás haciendo algo lindo, ve esa parte, porque luego el ruido de afuera no te deja ver lo hermoso que estás haciendo", añadió.

El tiempo pasó y después de la separación con "El Pirru", Ana Bárbara lleva una situación cordial con su exesposo y padres de sus hijos que considera como suyos.

"No vayamos hacer leña del árbol caído, esa es una historia que se vivió como se vivió, aparte yo no viví ninguna mala intención de nada, lo digo de corazón y soy millonaria en hijos, entonces ya qué más puedo decir, las relaciones se friccionan por cosas que una no sabe manejar, porque no has vivido para manejar ese tipo de situaciones, ya que las aprendes a manejar si ya te fuiste, nos tocó vivir una historia, tener en común muchos amores y la relación con los niños es mágica siempre estamos unidos, y con él es muy cordial porque al final tenemos esos amores compartidos".

Y tremendo susto se llevó la cantante, cuando hace un mes se realizó un estudio de prevención y pensó que tenía cáncer, "hace un mes subí una historia haciéndome un chequeo realmente me asusté mucho, porque me dijo te voy a llamar en caso de que haya una irregularidad y cuando me llamaron, hablo poquito inglés, lo suficiente para vivir la vida, pero para términos médicos, me asusté horrible, ya pensaba en hacer mi testamento porque me voy a morir, pero ese día me marcaron porque tengo algo del colesterol pero nada grabe...".

Es por ello que Ana Bárbara se suma a la concientización de que es importante hacerse estudios de prevención contra el cáncer y evitar con tiempo la enfermedad, "le recomiendo a todo el mundo que lo haga, como persona pública, que me gusta subir mis cosas a redes sociales, voy a intentar lo que yo pueda alertar, compartir, o hacer algo, por la gente, por la humanidad...porque la salud es lo más importante, la física y la del alma.

La cantante se presentará el próximo 10 de agosto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, como parte de su gira "Mi revancha", "mi revancha es esa necesidad de seguir cantando en escenarios grandes, que deje de hacerlo y siento que le debo y me debo al público...".