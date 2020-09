Ana Bárbara, en tendencia por ser "La más draga"

TIJUANA, B.C.-Justa y humilde así calificaron a Ana Barbara en el segundo programa de “La más draga” donde estuvo de invitada, tanto que los seguidores la han postulado para jueza de base.

La cantante potosina puso a prueba su experiencia, y se dedicó a calificar lo mejor que pudo la participación de cada aspirante.

El programa que se transmite por YouTube, en su edición de ayer martes todos se divirtieron con ella y sus puntadas.

“La fantasía hecha realidad... este mundo me mata, me motiva, me fascina, entonces estar aquí es como ser un pez en el agua”, dijo a la audiencia.

La artista del regional mexicano encantó con sus acertados comentarios y aunque fue justa cuando algo no le pareció, todos quedaron fascinados.

De echo fue tendencia en Twitter al término del espacio, con buenas críticas por su desempeño.

Al final de la emisión, Ana Bárbara se subió al escenario a bailar y cantar con los participantes.

“La más draga” es una serie Web de competencia de draga queens, donde los aspirantes son de todo México y tiene retos inspirados en la cultura azteca.