Ana Bárbara de luto tras perder a un familiar a causa de Covid-19

MÉXICO.- Ni ricos, ni pobres, ni chicos, ni grandes, nadie se salva de infectarse de coronavirus, incluso actores, músicos y empresarios se han infectado de este virus.

También familiares de famosos se han enfermado de Covid-19, tal fue el caso de un tío de Ana Bárbara, quien lamentablemente perdió la vida por complicaciones de esta enfermedad.

La cantante informó por medio de sus historias de Instagram que estaba de luto tras perder a uno de sus familiares que, aunque no era un familiar directo, igual le pesaba esa pérdida.

“Ya me conocen y saben que, a pesar de los pesares, siempre voy a intentar encontrar la mejor cara de la vida, el mejor ángulo, aunque a veces cuesta mucho trabajo… hace una hora me enteré de un tío, que es esposo de una prima hermana de mi madre, en Mazatlán, Sinaloa, perdió la batalla contra el coronavirus. Es lamentable la cantidad de víctimas que está cobrando todo esto”, explicó.

La intérprete de “Lo busqué” aprovechó para dar algunos consejos a sus seguidores y mandarles un mensaje importante relacionado con la crisis sanitaria que se está viviendo a nivel mundial.

“Es muy importante que no nos confiemos, es decir, de repente a mí me ha pasado que digo: ‘Bueno, ya me voy a quitar el tapabocas, ya me cansé, ya me harté’. No lo hagamos. Y si podemos estar la mayor parte del tiempo en la casa, y si tenemos que salir, bueno, regresar y tener todos los cuidados”, agregó.

Con información de Tv Notas.