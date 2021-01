Ana Bárbara: Sigue celebrando su 50 años y lo hace desde la Riviera Maya

MÉXICO.- La cantante de regional mexicano, Ana Bárbara, ha encontrado la forma de mantenerse vigente en el gusto de sus seguidores creando contenido en sus redes sociales, haciendo divertidos videos en TikTok, entretenidas colaboraciones en YouTube y mostrando sensuales imágenes en Instagram.

La intérprete de "Bandido" se ha convertido en toda una influencer y consiente de ello, aprovecha su tiempo en el gusto del público y comparte con sus más de 2 millones de seguidores sus fotografías en bikini.

Hace una semana celebró su cumpleaños 50, pero esto la ha llevado a consolidarse como una "La Reina Grupera", al enloquecer las redes sociales no solo con su talento, sino deleitando a internautas con sensuales imágenes en bikini.

Celebra con un viaje de cumpleaños

Ana Bárbara continúa con los festejos post cumpleaños, por lo que viajó a la paradisiacas playas de la Riviera Maya, acompañada de su madre disfruta de este mágico lugar a la orilla del mar.

Y como es de esperarse, las redes se inundaron con sus imágenes en bikini, las que causaron furor entre sus seguidores en redes sociales, quienes alagaron su evidente belleza madura, que queda a descubierto en sus instantáneas en IG.

Su madre ha sido su complice durante este viaje, y junto a ella también presume su escultural linea, una en un coqueto bikini rojo y la otra portando un sombrero playero con un kaftan en los mismos tonos.

“Siempre hablo acerca de quienes me inspiran y no dejaré de mencionar que esta mujer es mas que eso, mi madre @ma_de_lourdes_motta es mi vida! Y LA AMO POR SOBRE TODAS LAS COSAS DEL MUNDO y a pesar de los encuentros y desencuentros que se tienen como madre e hija”, escribió sobre su mamá.



Mientras ella vacaciona, reaparece en medios su expareja

Mientras ella disfruta de la playa, en Univisión se transmitió una entrevista en la que recordó a su ex pareja, José María Fernández, mejor conocido como "El Pirru".

Ana Bárbara confesó que se trató de una relación complicada debido a que se dio entre el escándalo. Recordemos que iniciaron a las pocas semanas de la muerte de Mariana Levy a causa de un paro cardiaco.

La cantante crió a los pequeños hijos de la fallecida actriz, quienes hasta la fecha le dan su lugar como una segunda madre. Pero sobre "El Pirru", Ana comentó que nunca fue feliz:

“Realmente estábamos muy presionados mi ex marido y yo con todo el rollo mediático, fue horroroso eso, horrible, no se podía disfrutar, entonces había mucha gente amada, pero yo no estaba feliz, el medio ambiente no ayudó, entonces eso no me hacía estar super feliz”

Eso sí, la música sigue siendo su máxima pasión, y pese a la pandemia, tendrá un show con público en vivo bajo fuertes protocolos de salud, el próximo 14 de febrero en San Diego, California.