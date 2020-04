Amy Winehouse será homenajeada por el museo del Grammy

A 13 años del lanzamiento de su álbum y canción Back to Black, éxito lanzado en 2006, la cantante británica Amy Winehouse recibirá un homenaje póstumo el próximo jueves por parte del Grammy Museum.

El museo del Grammy tiene hoy la exposición Beyond Black - The Style of Amy Winehouse, que ha sido dedicada a la cantante por su trayectoria musical, influencia en la moda y por considerarla una personalidad influyente del pop.

De acuerdo a una nota publicada en la revista Rolling Stone, ante la actual pandemia el museo permanece cerrado, por lo que este 30 abril y 1 de mayo estará disponible una versión virtual para visitarlo y así, de manera virtual poder ver la colección de la intérprete de Rehab.

Como parte de la celebración estarán presentes en la trasmisión la estilista Naomi Parra, la amiga cercana de Amy, Catriona Gourlay y la cantante Jojo compartirá cómo la también compositora ha sido una influencia musical en su vida.

La transmisión podrá verse a través del perfil de Instagram del Grammy Museum e iniciará a las 14:00 horas.