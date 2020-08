Amy Adams se une al elenco de la película 'Dear Evan Hansen'

ESTADOS UNIDOS.- Amy Adams se ha unido al elenco de “Dear Evan Hansen” de Universal Pictures y interpretará a Cynthia Murphy, madre de los personajes Connor y Zoe Murphy, según información de Deadline.

"Dear Evan Hansen", un musical ganador de un Tony, se estrenó en Broadway en 2016. La historia sigue a un estudiante de secundaria con ansiedad social que se ve atrapado en una mentira después de que la familia de Connor Murphy confunde una de las cartas de Hansen con la nota de suicidio de su hijo. Kaitlyn Dever ha sido elegida para el papel de Zoe Murphy.

Universal adquirió los derechos del largometraje a finales de 2018. Stephen Chbosky ("Wonder") dirigirá un guión de Steven Levenson, quien escribió el libro para el musical teatral. Marc Platt (“La La Land”) y Adam Siegel producirán para Marc Platt Productions, con sede en Universal. Se espera que Ben Platt, quien originó el papel y ganó un Tony por su actuación, repita el papel principal. Es el hijo de Marc Platt.

Universal anunció la semana pasada que Amandla Stenberg aparecerá como Alana de último año de secundaria, en un papel ampliado de la producción teatral, e interpretará una canción en la película.

Adams aparecerá próximamente en las próximas "Hillbilly Elegy" y "The Woman in the Window". Ha sido nominada a los Oscar por "Junebug", "Doubt", "The Fighter", "The Master", "American Hustle" y "Vice".

La vicepresidenta senior de producción de Universal, Sara Scott, y la directora de desarrollo, Lexi Barta, supervisarán la producción en nombre del estudio. Adams está representada por WME, Linden Entertainment y Sloane, Offer, Weber y Dern.