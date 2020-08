Amy Adams cumple 46 años de edad

ESTADOS UNIDOS.- Amy Adams se encuentra de festejo por su cumpleaños número 46 y junto con ella sus fanáticos, quienes han hecho que su nombre se posiciones en tenencia debido a que están homenajeándola por su exitosa carrera.

Amy Lou Adams, nombre completo de la famosa, nació en Vicenza, Italia, el 20 de agosto de 1974. Conocida por sus actuaciones cómicas y dramáticas, ha aparecido tres veces en los rankings anuales de las actrices mejor pagadas del mundo. Sus reconocimientos incluyen dos Globos de Oro y sus nominaciones a seis Premios de la Academia y siete British Academy Film Awards.

La famosa se formó para ser bailarina, pero a los 18 años encontró que el teatro musical encajaba mejor, y desde 1994 hasta 1998 trabajó en restaurantes de teatro en vivo. Hizo su debut cinematográfico con un rol de apoyo en la sátira de 1999 Drop Dead Gorgeous. Después de mudarse a Los Ángeles, hizo apariciones como invitada en televisión y tomó roles de ‘’chica mala’’.

Su primer papel importante fue en la película biográfica de Steven Spielberg de 2002 Catch Me If You Can, junto a Leonardo DiCaprio, pero ella estuvo desempleada durante un año después. Su gran reconocimiento llegó en el papel de una locuaz mujer embarazada en la película independiente de 2005 Junebug.

La película musical Enchanted, en el que Adams interpretó a una princesa alegre, fue su primer gran éxito como protagonista. Siguió interpretando a mujeres ingenuas y optimistas en una serie de películas como el drama de 2008 Doubt. Posteriormente, desempeñó un papel más importante en la película deportiva The Fighter (2010) y en el drama psicológico The Master (2012). En 2013, comenzó a interpretar a Lois Lane en películas de superhéroes ambientadas en el DC Extended Universe. Ganó dos Premios Globo de Oro a la mejor actriz por interpretar a una estafadora seductora en la película criminal American Hustle (2013) y a la pintora Margaret Keane en Big Eyes (2014). Recibió más aclamación al interpretar a una lingüista en la película de ciencia ficción Arrival (2016), una reportera autodidacta en la miniserie de HBO Sharp Objects (2018), y Lynne Cheney en la película satírica Vice (2018).

En 2014 fue nombrada una de las 100 personas más influyentes en el mundo por Time y apareció en la lista de 100 Celebridades de Forbes. Está casada con el actor y artista Darren Le Gallo, con quien tiene una hija.