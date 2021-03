Amor y Covid dejan alucinado a Juan Vegas

"Perdí el gusto y el olfato 10 días, qué desagradable fue eso", comenta el cantante venezolano Juan Vegas, al recordar su experiencia al haberse contagiado de Covid-19, cuando con anterioridad ya había pasado unos meses difíciles por la cuarentena debido al encierro y la soledad.

"La verdad a mí me dio Covid en diciembre y antes sí era del gel antibacterial y todas esas cosas, todavía lo hago, pero ya no de manera tan obsesiva, me he hechos pruebas y han sido negativas", comenta.

Ahora el también compositor, ve su experiencia de una manera positiva y expresa que agradece los anticuerpos y la inmunidad temporal que le dejó la enfermedad para viajar sin tanta preocupación y atender algunos compromisos pendientes.

"A mí me dio fiebre como dos días, de 39 grados, no podía creer que me haya dado la enfermedad que se habló en todo 2020, pero salí de eso y creo que me dio en el momento preciso, pero si fue una experiencia dura, desagradable", explica.

El músico comparte que durante la cuarentena sufrió una ruptura amorosa que sumada al encierro le sirvió de inspiración para crear una nueva canción, "Alucinarte" con la colaboración del cantante colombiano Nibal, la cual ya está disponible en plataformas digitales.

"Fue un hecho real que me pasó en junio del año pasado, en el encierro, puse música y ya después de varias copas empecé a extrañar más a esa persona, a alucinarla y literal no había manera, por la pandemia y porque habíamos terminado".