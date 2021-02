“Amo al papá de mi hija con todo el corazón”: Aislinn Derbez reveló los verdaderos motivos por los que se terminó su matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un año de anunciar su separación, Aislin Derbez hablo de los motivos por los cuáles ella y su ex pareja sentimental, Mauricio Ochmann, tomaron la decisión de divorciarse, a pesar de que supuestamente se aman con toda su alma.

Fue a través de su podcast en donde la hija mayor de Eugenio Derbez confesó que aún ama al padre de su hija y que siempre lo amará, pero tuvieron que separarse porque iban por caminos distintos.

Amo al papá de mi hija con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionantemente, pero empezó a pasar eso que decíamos: ‘Es que tú vas para acá, yo voy para acá; tú crees esto y yo creo esto", explicó.

En marzo de 2020, la propia Aislinn fue quien hizo público que se divorciaba de su esposo, pero llevarían una buena relación por el bien de su pequeña hija Kailani, a quien aman profundamente y entre ellos aún existía amor.

A pesar de ese amor que la actriz dice sentir por su ex esposo, se percató que la relación había comenzado a tomar sentidos opuestos.

La intérprete de “La Casa de las Flores” destacó que la compatibilidad entre ella y el padre de si hija era cada vez menor y tuvo que aceptar que el matrimonio no estaba funcionando.

"No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar. Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes”, agregó.



Sin rencores

Aislinn dejó en claro que ninguno de los dos se tiene algún rencor por lo sucedido, ya que ambos están conscientes de que no funcionaron las cosas y el aceptarlo con madurez y dar por terminado algo que fue muy bonito, les dio tranquilidad.

“Para nosotros siempre fue: ‘Nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que hacemos’. No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminar una relación hay drama y claro que no”, destacó.

La también modelo insistió en que siente mucho amor por Ochmann y eso es lo que ha permitido que ambos tengan una relación cordial, dejando entrever que lo que tenían se transformó en una nueva relación en la que existe cordialidad, pero cada quien por su lado.