Amigas de Yolanda Andrade bromean con la polémica boda

MÉXICO.- Montserrat Oliver y Fabiola Campomanes han dado su apoyo a Yolanda Andrade luego de la polémica que se desató tras darse a conocer que hubo una boda entre Yolanda Andrade y Verónica Castro en Ámsterdam hace varios años.

Durante su encuentro con los reporteros, las artistas tomaron con humor los cuestionamientos sobre una posible molestia entre ambas, luego de que la misma Yolanda publicara un video donde aparentemente Campomanes le reprocha a Oliver que ya no se hablan desde hace mucho tiempo, y haciendo referencia al problema entre Yolanda y Verónica comentaron:

“¿Por qué no les dices que te casaste conmigo?, ¿me niegas?, ¿tú también me niegas?... no me niegues”, dijo Montse, a lo que Fabiola contestó con una gran sonrisa: “te amo Montserrat, tú sabes que te amo”. Posteriormente, la conductora de Montse y Joe explicó: “han hecho un rollo de una cosa tan es…, en fin”.

Finalmente, Montserrat y Fabiola se mostraron en contra de las personas que han amenazado a Yolanda en redes sociales, pues aseguran que no saben nada del asunto. “Que se callen y no se metan, y mejor rieguen amor porque todo se regresa”, dijo Montse.

Por su parte, Andrade se negó a dar más declaraciones sobre el tema y únicamente aseguró que ya hizo las paces con la periodista a la que hace algunos días le envío un mensaje con palabras altisonantes.