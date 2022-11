Amiga de Andrés García defiende a Margarita Portillo

Ciudad de México.- Andrés García sigue en el ojo del huracán, no solamente por su estado de salud, sino también por sus relaciones.

En esta ocasión, se trata de su esposa, quien en días pasados fue criticada por no brindarle los cuidados necesarios al actor y solo estar a su lado por interés.

Durante su reciente encuentro con la prensa, Yolanda Garza, amiga de Andrés García, salió en defensa de Margarita Portillo y no dudó en arremeter contra Leonardo García, quien emitió un comunicado para pronunciarse en contra de la mujer de su padre, asegurando que no lo deja tener contacto con él.

Sale en defensa de Margarita

“Soy testigo de que los hijos pues como si no tuvieran papá… algo que vi que cualquiera lo criticaría es Leonardo que dijo que iba a ver su papá, Margarita se quedó esperándolo, dos o tres días y nunca llegó, pero sí lo vieron en su Instagram que estaba en el Fórum de Acapulco viendo los 90’s no sé qué. Y digo ‘bueno, no sé cuál sea el interés o a lo mejor él no quería que estuviera nadie’, no sé, pero que son incapaces de llevarle un vaso de agua, que prefieren ir a ver espectáculos, que prefieren ir a la fiesta, a la pachanga, que ir a ver a Andrés García, y bueno, allá ellos”, dijo Garza.

De la misma manera, Yolanda destacó que ha sido justamente Portillo quien siempre está junto a Andrés García en los momentos complicados de salud.

“Toda esa gente que habla no es gente que está al lecho de su cama viendo a ver qué se le ofrece, qué le hace falta, están viendo nada más a ver quién friegan y se me hace muy injusto que estén tratando a Margarita de una persona aprovechada, qué bueno sería que esas personas, que esa gente, fueran a visitarlo de perdida, para que le den un vaso de agua, ya que no le lleven nada porque afortunadamente y gracias a Dios a Andrés no le hace falta nada”, expresó.

Desacredita críticas de Leonardo García

Asimismo, Garza subrayó que la esposa de García no tiene necesidad de estar con el histrión por interés. “Margarita tiene sus propiedades, propiedades que Andrés le ha regalado y no en testamento, propiedades desde que se casaron, entonces es algo muy estúpido, es algo muy tonto”, manifestó.

Por otra parte, Yolanda Garza avaló la versión de Margarita con relación a que el artista de 81 años recibió sustancias ilícitas que agravaron su salud. “Sí se tienen pruebas de la gente que se le ha acercado a Andrés con malas intenciones, al grado de darle cosas prohibidas, cuando saben perfectamente que él no debe de consumir ni siquiera un dulce envinado”.

Finalmente, la mujer que tiene los derechos para realizar la bioserie de Andrés García aseguró que en el momento pertinente procederán legalmente contra las personas que le proporcionaron drogas al actor. “No te puedo dar nombres porque no quiero alertar a estas personas, pero tenemos pruebas, hay gente que está dispuesta a declarar”, remató.