Americo Garza y Karla Panini envían contundente mensaje a la familia de Karla Luna

La familia de Karla Luna asegura que las niñas son las más afectadas ante la polémica sentimental donde está involucrada la expareja de Luna, Americo Garza y Karla Panini.



En un material que circuló a través de las redes sociales este lunes Panini y Garza dijeron que hacen el video para aclarar ciertas cosas y que no lo harán por medio de entrevistas para evitar que estén especulando que les pagan por cada declaración que ofrecen.

Aclaró que ellos no empezaron “con este circo mediático” y tienen cinco años y medio aguantando. La mayor mortificación de ellos son sus hijos y van a contar su versión de lo que ha ocurrido.

Siempre hemos estado dispuesto a platicarlo a que las vean pero no bajo las condiciones de la familia de Karla Luna.

Yo sé que el móvil no son las niñas, este movimiento, lo que andan haciendo y marchas ridículas, no son por las niñas, es por dinero, es por la serie y porque quieren vender una serie y porque quieren vender un libro, siempre he estado abierto”, comentó.

Garza aclaró que desde hace tiempo la relación con Karla Luna ya no funcionaba. ‘’A mí nadie me robó, a mí no me robó Panini, yo no me llevé a las niñas (…)”.

Reiteró en varias oportunidades en el video que si quieren ver a las niñas que todos tienen su número de teléfono en incluso del abogado de Garza.

Karla Panini manifestó que ella en ningún momento va a interferir que los familiares de Luna quieran ver a las niñas y si durante la visita no quieren que ella esté allí pues lo comprenderá sin ningún problema.