Américo Garza acusó a Karla Luna de una supuesta infidelidad con un narco y Panini da su respaldo.

Tijuana, Baja California.- El triángulo amoroso entre Karla Panini, Américo Garza y la fallecida Karla Luna continúa dando de que hablar.

La pareja de la comediante aseguró se enteró de una supuesta infidelidad de Karla Luna y aseguró sentirse sorprendido no fuera revelado por la periodista Anabel Hernández García en su libro 'Emma y las otras señora del narco'.

Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel”