''American Horror Stories'' se llamará el ''spin-off'' de la famosa serie de terror

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este lunes, Ryan Murphy acudió a su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que se encuentra trabajando en un ‘‘Spin-off’’ de ‘‘American Horror Story’’.

El productor así lo dio a conocer mediante la publicación de una foto de una llamada por Zoom que tuvo con gran parte del elenco.

‘‘Llamada de zoom del elenco de "American Horror Story" ... donde recordamos los buenos momentos. El spin off que estamos haciendo llamado "American Horror Stories" (episodios de una hora) ... cuando comenzaremos a filmar la próxima temporada de la nave nodriza ... y otras cosas que no puedo imprimir. Fue muy divertido y me alegro de haberlo alcanzado. ¡Los extraño a todos!’’, escribió el director en la descripción de la foto.

La noticia de este nuevo proyecto llega poco más de un mes después de que Murphy presentara el tráiler espeluznante para la temporada 10 del espectáculo de la nave nodriza. A fines de febrero, también anunció que Macaulay Culkin se uniría a la próxima temporada, que se estrenará en otoño. Sin embargo, "AHS" fue uno de los muchos espectáculos que se vio afectado por el cierre de la producción de coronavirus, por lo que queda por ver si la fecha para la temporada 10 se retrasa o no.

"AHS" se renovó por tres temporadas más a principios de este año, pasando por al menos la temporada 13. La última entrega fue subtitulada "1984" y tuvo lugar en un campamento que se convirtió en un campo de asesinatos. Funcionó durante nueve episodios durante el otoño de 2019 y promedió un total de 2.85 millones de espectadores en vivo.