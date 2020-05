"American Horror Stories'' está ya en desarrollo

ESTADOS UNIDOS.- "American Horror Stories’’, una serie spin-off de "American Horror Story", está oficialmente en camino con FX.

Luego de que el creador Ryan Murphy anunciara el proyecto, FX dio luz verde a "American Horror Stories", una serie de antología semanal que presentará una historia de terror diferente en cada episodio.

Murphy discutió el nuevo programa en una llamada de zoom con algunos miembros principales del elenco de "AHS", y aunque aún hay más detalles sobre la serie, es claro que probablemente contará con jugadores familiares del programa principal.

"American Horror Story" original es la serie de una hora de duración más larga en la historia de FX y se renovó durante la temporada 13 a principios de este año, sin embargo, debido a complicaciones de producción de coronavirus, la temporada 10 de "AHS" se ha retrasado hasta 2021. Como " AHS "," American Horror Stories "será producida por Twentieth Century Fox Television.

FX recientemente renovó tres comedias ("Dave" y "Breeders" para las segundas temporadas y "What We Do in the Shadows" para un tercero) y parece haber retomado "Always Sunny in Philadelphia" durante una decimoquinta temporada.

La red confía claramente en que, a pesar de la incertidumbre del coronavirus, la gran mayoría de su pizarra nueva y recurrente estará lista en 2021.