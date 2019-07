Amenazan y golpean a Juan Osorio en su casa

Juan Osorio denunció que la tarde de este domingo fue asaltado con lujo de violencia mientras se encontraba descansando en su domicilio.

El día de hoy penetraron a mi casa asaltantes y obviamente hubo de todo, ya te imaginarás. Violaron mi casa, los que son amantes de lo ajeno y me golpearon, me abrieron la cabeza, me golpearon todo el cuerpo y pues obviamente te amenazan que te van a matar, todo lo que puede suceder”, dijo en entrevista para Televisa Espectáculos.