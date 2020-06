Amenazan a Carlos Cuevas: Le prohíben hablar de su hermana Aída Cuevas

Carlos Cuevas se refirió con respecto al documento que recibió por parte del abogado Guillermo Pous, en el que le prohíben hablar de Aída Cuevas.

Sorprendido por la advertencia que recibió sobre que procederán legalmente en su contra si llega a hablar mal de su hermana, el cantante dijo:

Pensé primero que era una broma, luego ya hablé con mis abogados y me dijeron que no se entendía… la neta no entendemos bien qué es lo que quiere hacer… quiero que busquen en alguna publicación si le he faltado al respeto a mi hermana o me he burlado de ella”.