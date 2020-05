Amenaza de muerte Giovanni Medina a ex mánager de Ninel Conde

El ex mánager de Ninel Conde, Mike Wolosky, reveló que ha recibido amenazas de muerte por parte Giovanni Medina, y durante la entrevista que brindó para el programa Venga la Alegría, responsabilizó al ex de la cantante de lo que pueda sucederle.

Visiblemente preocupado por la gravedad del asunto, Wolosky aseguró que luego de contar en redes sociales que Giovanni lo había discriminado por ser homosexual, recibió amenazas vía telefónica.

“Una persona habla y me dice ‘oye, que ya te vieron en la tele, ten mucho cuidado, te mandan decir que, por favor, no abras más la boca’, y yo como, ¿de qué estamos hablamos?… entonces seguí hablando con esta tercera persona y me dice ‘tienes que tener mucho cuidado porque está muy enojado y no quiere que te entrometas en todo esto’”, relató.

Tras esta advertencia, el ex colaborador de la actriz y cantante hizo un fuerte llamado señalado a Medina de cualquier cosa que pueda sucederle. “Ahorita, pues si me pasa algo, pues yo lo responsabilizo a él”.

Por último, Mike Wolosky respaldó la versión de Ninel con respecto a que Giovanni tiene aversión con las personas homosexuales. “Sí hacía comentarios homofóbicos, me tocó escuchar una pelea entre ellos dos, y él refiriéndose que no le gustaba que los homosexuales nos juntáramos con ella y con sus hijos, ni que estuviéramos en casa de Ninel”.

A pesar de estas declaraciones que respaldarían los dichos de Ninel Conde, la artista sigue luchado por la vía legal para recuperar la custodia de su hijo Emmanuel, luego de que su ex pareja no le ha permitido verlo durante casi 3 meses.