Amber Rose dice que la muerte de Kobe Bryant la inspiró a hacerse un tatuaje en la cara

Amber Rose dijo durante su aparición como invitada en el programa "One on One with Keysha Cole", que gracias al fallecimiento de Kobe Bryant, se dio cuenta de que la vida es preciosa y demasiado corta para no seguir tu corazón.

Tengo que ser honesta. Y no quiero que esto suene cursi o lo que sea. Después de que Kobe murió... me hizo reflexionar sobre mi vida. Y no quiero que la gente sea como 'Oh Kobe murió y tú fuiste y te hiciste un tatuaje”, explicó.

Además comentó que otro motivo de hacer este impulso, es que su padre tuvo cáncer a los 40 años y ella tiene 35, lo que la hizo seguir su corazón y realizarse el tatuaje.

"Y pensé 'la vida es tan corta', solo hazlo. Simplemente vive tu mejor vida... sin arrepentimientos. Así es como me sentí y estoy feliz de haberlo hecho", agregó.

