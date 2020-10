Amber Rose afirma que Kanye West la ha intimidado durante 10 años

ESTADOS UNIDOS.- Amber Rose ha roto su silencio asegurando que su ex, Kanye West, la ha acosado constantemente desde su ruptura.

La famosa estuvo de invitada en el canal de YouTube de Adam22 en el programa "No Jumper" donde aprovechó para llamar narcisista al rapero.

“No sé si él dice cosas para hacer que su esposa se sienta más cómoda, pero para avergonzarme y decir que necesitabas 30 duchas. Me llevaste por todo el mundo. ¿Desde cuándo necesitas 30 duchas?”, mencionó la famosa.

Básicamente, Amber dice que está sorprendida de que 10 años después de su ruptura, Kanye todavía la intimide: "Incluso si alguien se está metiendo conmigo, lo que ha hecho durante 10 años. Me ha molestado, me ha acosado durante 10 años".

Amber señala que Kanye, en uno de sus llamados mítines de la campaña presidencial, la llamó prostituta.

"Me acaba de llamar prostituta en su mitin. Diez años después. Déjame en paz. No hablo de ti. Obviamente, surge en las entrevistas porque es una gran parte de por qué soy famosa. así que trato de dar buenas entrevistas y no rehuir eso, pero al mismo tiempo, es como, 'Hermano, déjame en paz' “, expresó.

"Eso es lo que hacen los narcisistas, compartes 2 años con alguien, los llevas por todo el mundo, les compras todas las joyas, le gritas al mundo cuánto los amas". y cuánto amas a esta persona y luego la persona decide que esto no es lo que quiere que sea su vida. Opté por no hacerlo”, agregó.

Amber también habló sobre la candidatura presidencial de Kanye y dijo que hay fuertes similitudes entre él y el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Puedo ver por qué ama a Trump, son gemelos, son la misma persona. Hay cosas que dice Trump y yo digo, 'Dios mío, ese es Kanye'. Probablemente se ve a sí mismo en Trump y por eso lo apoya”, comentó.