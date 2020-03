Amber Heard señala que sí golpeó a Johnny Depp pero ''solo una vez''

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que se filtrara un audio en el que se escucha a Amber Heard aceptar que abusó físicamente de su ex esposo Johnny Depp, la actriz una vez más reiteró que ella era la víctima en su relación.

Después de perder gran parte de su fortuna en la batalla judicial con Amber, Depp presentó recientemente una demanda por difamación de $50 millones contra la estrella para aclarar las cosas.

Como resultado, los abogados del actor presentaron varias pruebas que exponían a Heard por acosar física y emocionalmente a Depp. En consecuencia, Heard fue criticada por su postura hipócrita en esta disputa pública, por lo que fanáticos pidieron justicia al iniciar una petición en línea para que Warner la sacara de la secuela de Aquaman.

Sin embargo, parecería que la actriz no se irá sin luchar. En una reciente declaración para desestimar la demanda por difamación, Heard afirmó que solo se volvió violenta físicamente con su ex esposo una vez, pero solo para salvar a su hermana Whitney Heard de que Depp la empujara escaleras abajo, según información de We Got This Covered.

"Después de enfurecerse, comenzó a destruir propiedades personales en toda la casa, incluidas mis pertenencias en mi armario", escribió Heard. “Mi hermana Whitney estaba allí, así que cuando Johnny se lanzó para golpearme, Whitney se colocó entre nosotros. Johnny volvió su atención a Whitney, que estaba de pie en lo alto de un tramo de escaleras, y se movió hacia ella’’, expresó.

Continuó añadiendo que, temiendo por la seguridad de su hermana, golpeó a Depp para desviar su atención de ella.

“Actuando en defensa de mi hermana, ya que tenía miedo de su seguridad física, golpeé a Johnny en la cara para desviar su atención de ella. Esa fue la única vez que golpeé a Johnny. En ese momento, la seguridad de la casa intervino y nos separó”, agregó.

Esta declaración fue presentada ante el tribunal de circuito del condado de Fairfax, Virginia, y adjuntaba también capturas de pantalla de la conversación que tuvo lugar entre Whitney y Kevin Murphy, el administrador de la casa de la ex pareja. Aunque no hay menciones de Depp intentando golpearla.

Luego, la actriz recapituló sobre el hecho de que ella era la verdadera víctima en su relación tóxica al decir que solo se volvió violenta con Johnny Depp en defensa propia y que nunca había abusado físicamente de nadie.